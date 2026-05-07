Трамп заявил, что дал время до 4 июля для реализации торгового соглашения ЕС и США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в ходе прошедшего телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен он согласился предоставить ЕС время до 4 июля для выполнения обязательств по торговому соглашению и по отмене пошлин на американскую продукцию.

"Я терпеливо жду, пока ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, которое мы согласовали в Тернберри, Шотландия, самого большого торгового соглашения в истории! ЕС дал обещание выполнить свои обязательства и снизить пошлины до нуля! Я согласился дать времени на это до 250-летия США, или же, к сожалению, наши пошлины вырастут до гораздо более высокого уровня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп продолжил, что наряду с другими темами также обсудил с главой Еврокомиссии конфликт вокруг Ирана. Президент заверил, что он и фон дер Ляйен согласились на невозможность для Тегерана когда-либо получить доступ к ядерному оружию. При этом Трамп назвал разговор с главой ЕК "отличным".

В августе 2025 года США и ЕС согласовали политическое рамочное соглашение, по которому большинство товаров Евросоюза будет облагаться пошлиной в 15%; также будут действовать пошлины в 50% на импорт стали и алюминия в США. Этот документ представляет собой совместное заявление (Joint Statement), а не полноценный юридически обязывающий договор; он описывает взаимные намерения и уступки, но многие ключевые детали требуют дальнейших переговоров. Евросоюз пошел на такие договоренности с целью избежать полноценной торговой войны с Вашингтоном, отмечало агентство Bloomberg. Однако позднее попытки США распространить 50-процентные пошлины на сотни наименований других товаров, а также спор вокруг Гренландии усложнили ситуацию.

Кроме того, Трамп 1 мая, что размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из Евросоюза составит впредь 25%. 4 мая официальный представитель ЕК Тома Ренье отметил, что ЕС выполняет свои обязательства по торговому соглашению с США, но вместе с тем в ответ на такие угрозы, как увеличение таможенных пошлин на европейские автомобили, Брюссель готов защищать свои интересы.