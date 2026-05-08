Путин и Лукашенко обсудят перспективы развития российско-белорусских отношений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Лукашенко пройдет за ужином. Как ожидается, лидеры обсудят перспективы развития российско-белорусских отношений и другие проблемы.

Лукашенко прилетит в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. 9 мая он будет присутствовать на параде на Красной площади и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Ранее в ходе телефонного разговора президенты пришли к мнению, что это удачный момент "отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить о насущных делах".