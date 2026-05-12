Трамп заявил, что Вашингтон и Москва не достигали общего понимания о принадлежности всего Донбасса России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет общего понимания с президентом РФ Владимиром Путиным относительно присоединения всей территории Донбасса к России.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Китай.

При этом он считает, что урегулирование конфликта на Украине становится ближе. "То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается", - сказал Трамп.