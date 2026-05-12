В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - МИД Таиланда предложил правительству сократить вдвое безвизовый период пребывания иностранных туристов в Таиланде - с 60 до 30 дней, сообщает газета Bangkok Post.

Министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что не ожидает противодействия других министерств этому предложению. Кроме того, по его словам, обсуждается сокращение числа категорий виз для иностранных граждан, которое в МИДе считают слишком большим.

Ранее в правительстве Таиланда заявляли, что увеличение срока безвизового пребывания для иностранных туристов в 2024 году привело к непредвиденным последствиям и расширило возможности для злоупотреблений. В частности, власти стали выявлять больше иностранцев, которые прибывают в Таиланд в рамках безвизового режима не с туристическими целями. Жители популярных у туристов провинций, таких как острова Ко Самуи и Ко Пханган, считают, что увеличение срока безвиза стало причиной роста объема продаж недвижимости иностранным владельцам через подставных покупателей, являющихся гражданами Таиланда.

Министр иностранных дел заявил, что срок действия безвиза должен соответствовать цели визита, а для путешественников достаточно 30 дней пребывания в стране. Он не уточнил, будет ли визовый режим различаться для каких-то национальностей, подчеркнув, что ни одна из них "не будет дискриминирована".

Власти Таиланда также планируют ужесточить проверки целей пребывания в стране иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда в связи с растущими расходами клиник на лечение туристов, приезжающих без страховых полисов, обсуждает введение новых правил, в соответствии с которыми иностранцы будут обязаны приобретать страховку от несчастного случая для въезда в страну.

