Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вспышка хантавируса на круизном лайнере Hondius не несет каких-либо серьезных угроз, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По оценке ВОЗ, риск для здравоохранения в мировом масштабе низок", - сообщил во вторник на пресс-конференции в Мадриде гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит испанское телевидение.

Он отметил, что на настоящий момент зафиксировано девять случаев заражения, в отношении еще двоих пациентов существует подозрение на заражение хантавирусом, но им необходимо провести дополнительное обследование. Все пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей.

"Никаких признаков более крупной вспышки нет", - заверил глава ВОЗ, добавив, однако, что в ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи.

Он рекомендовал тщательно наблюдать за пациентами до 21 июня.

