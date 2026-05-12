Поиск

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что от властей Кубы поступил запрос о помощи, в связи с чем Вашингтон готовится к переговорам.

"Никто из республиканцев не говорил со мной по поводу Кубы, которая является несостоявшимся государством и движется лишь в одном направлении - вниз! Куба попросила о помощи, и мы собираемся разговаривать!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Однако он не уточнил, где и когда могут пройти контакты сторон.

Вместе с тем президент напомнил, что вскоре отправляется в КНР. Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.

1 мая Трамп подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. Так, госсекретарь США в координации с министром финансов получает возможность вводить дополнительные санкции как против американских граждан, так и иностранцев, имеющих отношение к работе ряда сфер кубинской экономики. В частности, в указе упоминаются энергетика, оборона, добыча полезных ископаемых, металлургия, предоставление финансовых услуг.

В то же время 8 мая Associated Press со ссылкой на источники информировало, что американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы.

Дональд Трамп США Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

 Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

 В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

 Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

 В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Иран может обогатить уран до 90% в случае новой атаки США

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

 Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов