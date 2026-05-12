Поиск

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Китае в апреле 2026 года розничные продажи легковых автомобилей упали на 21,5% в годовом измерении, до 1,384 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

Сокращение фиксируется седьмой месяц подряд.

В том числе продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составили 849 тысяч единиц, что на 6,8% ниже показателя годом ранее. Согласно уточненным данным, в марте было реализовано 825 тысяч NEV, а не 848 тысяч, как было объявлено ранее.

Доля NEV в общем объеме продаж впервые превысила отметку 60% и составила в прошлом месяце 61,4%.

Экспорт автомобилей из КНР подскочил на 80,7% и достиг 769 тысяч. В частности, зарубежные поставки NEV взлетели более чем вдвое (на 111,8%) - до 406 тысяч машин.

Таким образом, на NEV впервые пришлось более половины экспортных поставок - 52,7%.

Китай CPCA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $104 за баррель

Пожар на Череповецком меткомбинате не повлияет на производственную программу "Северстали"

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9350 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов