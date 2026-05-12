В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Китае в апреле 2026 года розничные продажи легковых автомобилей упали на 21,5% в годовом измерении, до 1,384 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

Сокращение фиксируется седьмой месяц подряд.

В том числе продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составили 849 тысяч единиц, что на 6,8% ниже показателя годом ранее. Согласно уточненным данным, в марте было реализовано 825 тысяч NEV, а не 848 тысяч, как было объявлено ранее.

Доля NEV в общем объеме продаж впервые превысила отметку 60% и составила в прошлом месяце 61,4%.

Экспорт автомобилей из КНР подскочил на 80,7% и достиг 769 тысяч. В частности, зарубежные поставки NEV взлетели более чем вдвое (на 111,8%) - до 406 тысяч машин.

Таким образом, на NEV впервые пришлось более половины экспортных поставок - 52,7%.