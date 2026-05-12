В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер не оставляет без внимания призывы депутатов, требующих его отставки после неудачи Лейбористской партии на муниципальных выборах, однако он продолжает выполнять свои обязанности, сообщил главный секретарь премьера Даррен Джонс.

"Премьер вернулся к своей работе (...) очевидно, коллеги призывают премьера рассмотреть разные варианты действий на будущее, и скажу вам, c полным на то основанием выслушивает их. Было бы ошибкой их не слушать", - сказал он телеканалу Sky news.

Джонс напомнил, что накануне Стармер отказался уходить в отставку. Однако, отметил секретарь, он не намерен предвосхищать каких-либо решений премьера. Джонс также отказался отвечать на вопрос, будет ли Стармер возглавлять лейбористов на следующих выборах в стране.

По данным Sky news, в ночь на вторник резиденцию премьера посетили для переговоров министр обороны Джон Хили и глава МИД Иветт Купер.

В понедельник в отставку подали четыре младших члена британского правительства. 74 депутата от Лейбористской партии призвали Стармера сложить полномочия, а глава МВД Шабана Махмуд заявила, что Стармер должен представить график своего ухода в отставку. Однако другие члены кабмина, включая союзника премьера министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Стива Рида, настаивали, что Стармер должен удержать свой пост.

Во вторник Стармер проведет ключевое заседание кабмина в связи со складывающейся ситуацией.

В минувшие выходные сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании лишилась свыше 1,5 тыс. мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Консервативная партия тоже столкнулась с неудачей: она потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии. Теперь партию в них представляет 801 человек.

Зато правая партия Найджела Фаража "Реформировать Соединенное Королевство" получила почти 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов. Это стало крупным успехом для Фаража.

