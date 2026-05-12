Поиск

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе
Фото: Asghar Besharati/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана приняли решение увеличить зону своей ответственности в районе Ормузского пролива, заявил заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.

"Зона Ормузского пролива для нас стала шире (...) Другими словами, Ормузский пролив стал больше и превратился в обширную оперативную зону", - приводит его слова телеграм-канал КСИР.

Акбарзаде пояснил, что раньше для КСИР Ормузский пролив ограничивался зоной вокруг островов вроде Ормуз и Хенгам, то отныне эта зона идет от Джаска до острова Сири на западе и далее.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что это уже второй подобный шаг со стороны КСИР с момента начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля. Так, 4 мая КСИР обнародовал карту с расширенной зоной своего контроля пролива. Она простиралась на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе.

По информации иранских СМИ, теперь в КСИР будут считать, что ширина Ормузского пролива не 30 - 50 км, а 320 - 480 км.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

 В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

 Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

 В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Иран может обогатить уран до 90% в случае новой атаки США

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

 Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

CNN сообщает, что Трамп все больше склоняется к возобновлению ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9350 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов