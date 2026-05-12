В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана приняли решение увеличить зону своей ответственности в районе Ормузского пролива, заявил заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.

"Зона Ормузского пролива для нас стала шире (...) Другими словами, Ормузский пролив стал больше и превратился в обширную оперативную зону", - приводит его слова телеграм-канал КСИР.

Акбарзаде пояснил, что раньше для КСИР Ормузский пролив ограничивался зоной вокруг островов вроде Ормуз и Хенгам, то отныне эта зона идет от Джаска до острова Сири на западе и далее.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что это уже второй подобный шаг со стороны КСИР с момента начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля. Так, 4 мая КСИР обнародовал карту с расширенной зоной своего контроля пролива. Она простиралась на востоке от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в составе ОАЭ до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе.

По информации иранских СМИ, теперь в КСИР будут считать, что ширина Ормузского пролива не 30 - 50 км, а 320 - 480 км.