Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Он доставит на станцию продовольствие и материалы для исследований

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в среду по московскому времени, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает NASA.

Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 предполагается осуществить в среду в 18:50 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:50 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Cargo Dragon должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции. Корабль доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.