Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник не стал отвергать возможность еще одного продления на разрешение покупки нефти из РФ, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс.

"Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что конфликт между США и Ираном скоро закончится, после чего, по его мнению, цены на нефть существенно упадут.