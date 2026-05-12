Поиск

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник не стал отвергать возможность еще одного продления на разрешение покупки нефти из РФ, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс.

"Мы будем делать все, что будет нужно", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое продление ради снижения цен.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что конфликт между США и Ираном скоро закончится, после чего, по его мнению, цены на нефть существенно упадут.

США РФ Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

 Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

 В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

 Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

 В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9352 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов