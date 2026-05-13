Поиск

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Alaska, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, после непродолжительного пребывания на базе в Гибралтаре во вторник покинула ее, направившись в Средиземное море, сообщают газета The Gibraltar Chronicle и портал Itamilradar.

Как сообщал 6-й оперативный флот ВМС США, подлодка класса Ohio зашла в Гибралтар в минувшее воскресенье.

В сообщении отмечалось, что заход был призван "продемонстрировать возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО".

"Баллистические ракеты класса "Огайо", запускаемые с подводных лодок, (...) обеспечивают наиболее живучий компонент ядерной триады США", - указывается в сообщении.

Каждая из имеющихся в составе ВМС США 14 стратегических подлодок класса Ohio способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

ВМС США Гибралтар НАТО Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

 Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

 Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

 В КСИР заявили о расширении зоны своих операций в Ормузском проливе

Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса

 Гендиректор ВОЗ заявил об отсутствии угрозы пандемии хантавируса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9353 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов