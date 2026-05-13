Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Alaska, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, после непродолжительного пребывания на базе в Гибралтаре во вторник покинула ее, направившись в Средиземное море, сообщают газета The Gibraltar Chronicle и портал Itamilradar.

Как сообщал 6-й оперативный флот ВМС США, подлодка класса Ohio зашла в Гибралтар в минувшее воскресенье.

В сообщении отмечалось, что заход был призван "продемонстрировать возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО".

"Баллистические ракеты класса "Огайо", запускаемые с подводных лодок, (...) обеспечивают наиболее живучий компонент ядерной триады США", - указывается в сообщении.

Каждая из имеющихся в составе ВМС США 14 стратегических подлодок класса Ohio способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.