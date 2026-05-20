Поиск

Жителям юга Калифорнии посоветовали эвакуироваться из-за лесных пожаров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Почти 20 тыс. человек в южных районах Калифорнии получили от властей рекомендацию покинуть свои дома из-за природных пожаров, сообщают американские СМИ.

Борьбу с огнем ведут более 750 пожарных.

Согласно данным CBS News, огнем уничтожено около 8 тыс. га лесных массивов. В ряде населенных пунктов штата объявлено предупреждение о смоге, жителям рекомендуют выходить на улицу только в защитных масках.

Пожарные предупреждают, что огонь быстро распространяется, в частности, из-за ветра, и представляет угрозу гражданской инфраструктуре.

США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за объявления воздушной тревоги

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

 FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Си Цзиньпин назвал самой яркой чертой отношений с Россией политическое взаимодоверие

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов