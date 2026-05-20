Жителям юга Калифорнии посоветовали эвакуироваться из-за лесных пожаров

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Почти 20 тыс. человек в южных районах Калифорнии получили от властей рекомендацию покинуть свои дома из-за природных пожаров, сообщают американские СМИ.

Борьбу с огнем ведут более 750 пожарных.

Согласно данным CBS News, огнем уничтожено около 8 тыс. га лесных массивов. В ряде населенных пунктов штата объявлено предупреждение о смоге, жителям рекомендуют выходить на улицу только в защитных масках.

Пожарные предупреждают, что огонь быстро распространяется, в частности, из-за ветра, и представляет угрозу гражданской инфраструктуре.