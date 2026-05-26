Трамп обвинил американские СМИ в необъективном освещении конфликта с Ираном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил ряд крупных американских СМИ в необъективном освещении событий, связанных с иранским конфликтом.

"Даже если Иран капитулирует, признает, что его флот потоплен, ВВС уничтожены, даже если все их военные выйдут из Тегерана, сложат оружие сдадутся (...), терпящая бедствие The New York Times, China Street Journal, коррумпированный и утративший влияние CNN и другие распространители фейковых новостей все равно будут твердить, что Иран одержал блестящую победу над США", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом американские СМИ обратили внимание на то, что Трамп вместо названия Wall Street Journal написал China Street Journal, подчеркивая, что эта газета, по его убеждениям, ближе к Китаю, чем к Уолл-стрит.

Также в публикации Трамп критикует политиков-демократов за то, что и они не спешат называть операцию США против Ирана успешной.

В последние дни, после появления сообщений о работе над соглашением о завершении конфликта США с Ираном, Трамп подвергся сильной критике, причем не только со стороны СМИ и демократов, но и со стороны некоторых видных политиков-республиканцев, решивших, что Вашингтон смягчил позицию и готовится заключить слишком выгодную для Ирана сделку.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
