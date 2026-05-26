ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВМС США возобновили предоставление помощи судам для прохода через Ормузский пролив, сообщает во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.

По словам собеседников газеты, американские военные помогают судам выбирать безопасный маршрут, "направляя их".

Согласно изданию, ВМС "планируют помочь примерно десятку судов, в том числе супертанкерам и контейнеровозам, пересечь пролив в течение ближайших дней".

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает эту операцию по просьбе Пакистана и ряда других стран. Это решение он мотивировал, в частности, прогрессом на переговорах с Тегераном.

Накануне газета The New York Times писала, что Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена.

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%.