Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что завершил медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем.

"Только что завершил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида плановое медицинское обследование, которое я прохожу каждые шесть месяцев", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

"Все показатели прекрасные", - отметил Трамп, поблагодарив врачей и медицинский персонал.

Трампу 79 лет. Ранее он неоднократно заявлял, что у него отличное состояние здоровья. В январе он отмечал, что в третий раз сдал на "отлично" тест на когнитивные способности.

В прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположения о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. В частности, они обращали внимание на то, что он стал часто сидеть с закрытыми глазами на совещаниях - со стороны это выглядело так, как будто президент дремлет. Кроме того, журналисты обращали внимание на отекшие ноги президента и на маскируемые гримом синяки на его руках. Кроме того, в некоторых СМИ предполагалось, что врачи Трампа могут давать неполную информацию, когда сообщают о состоянии его здоровья.