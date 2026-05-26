Поиск

Лондон расширил антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Великобритании во вторник ввели санкции в отношении 18 частных лиц и компаний, которые Россия якобы использует для обхода ограничений, введенных Лондоном ранее.

В коммюнике, опубликованном Минфином Великобритании, отмечается, что "объектом пристального внимания становятся криптовалютные и незаконные финансовые сети, которые Россия использует для обхода британских санкций".

"Новые санкции также затрагивают сеть A7, которая активно использует финансовые системы Киргизии для перенаправления средств в экономику России", - отмечается в документе.

"Если в Кремле думают, что возможно обойти наши санкции, прикрываясь криптовалютными сетями и теневыми финансовыми системами, то там глубоко ошибаются", - отметила глава британского Минфина Иветт Купер.

"Расширение санкционного списка на 18 позиций напрямую направлено на финансовую инфраструктуру, которую использует Россия для перемещения средств и закупки товаров", - говорится в сообщении Минфина Великобритании.

По его данным, "сеть А7 - это система, предназначенная для обхода западных санкций, финансирования военных закупок и обработки средств от продажи нефти для финансирования военной экономики".

"Новые меры также затрагивают ключевых лиц, которые связаны с А7. Эта структура использует киргизский "Евразийский Сберегательный Банк", подозреваемый в содействии платежам для сети, а также крупную глобальную криптовалютную биржу. Мы нацелены и на три грузинские компании, которые также способствуют обходу санкций", - отмечается в документе Минфина Великобритании.

Великобритания Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

 Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2335 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов