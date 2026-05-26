Лондон расширил антироссийский санкционный список

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Великобритании во вторник ввели санкции в отношении 18 частных лиц и компаний, которые Россия якобы использует для обхода ограничений, введенных Лондоном ранее.

В коммюнике, опубликованном Минфином Великобритании, отмечается, что "объектом пристального внимания становятся криптовалютные и незаконные финансовые сети, которые Россия использует для обхода британских санкций".

"Новые санкции также затрагивают сеть A7, которая активно использует финансовые системы Киргизии для перенаправления средств в экономику России", - отмечается в документе.

"Если в Кремле думают, что возможно обойти наши санкции, прикрываясь криптовалютными сетями и теневыми финансовыми системами, то там глубоко ошибаются", - отметила глава британского Минфина Иветт Купер.

"Расширение санкционного списка на 18 позиций напрямую направлено на финансовую инфраструктуру, которую использует Россия для перемещения средств и закупки товаров", - говорится в сообщении Минфина Великобритании.

По его данным, "сеть А7 - это система, предназначенная для обхода западных санкций, финансирования военных закупок и обработки средств от продажи нефти для финансирования военной экономики".

"Новые меры также затрагивают ключевых лиц, которые связаны с А7. Эта структура использует киргизский "Евразийский Сберегательный Банк", подозреваемый в содействии платежам для сети, а также крупную глобальную криптовалютную биржу. Мы нацелены и на три грузинские компании, которые также способствуют обходу санкций", - отмечается в документе Минфина Великобритании.