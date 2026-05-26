Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Ереване подписали ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.

В частности, они парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", Trump Route for International Peace and Prosperity) , устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов".

После церемонии армянский министр заявил, что всесторонние стратегические отношения между Арменией и США "сегодня крепче, чем когда-либо". "Мы вступили в исторически беспрецедентный этап. Все достигнутые с США соглашения выгодны для Армении и откроют перед страной беспрецедентные возможности", - сказал Мирзоян.

Со своей стороны, Рубио отметил, что соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP - "один из важнейших шагов на пути к реализации этого исторического проекта".

"Это путь к миру и процветанию в Армении и регионе. Наше сотрудничество не ограничивается только проектом TRIPP. Мы продолжаем развивать наше сотрудничество в различных направлениях", - заявил госсекретарь США.

"Рамочный меморандум по критически важным минералам - это шаг к повышению взаимного процветания. Разработка, переработка и добыча критически важных минералов имеют важное значение для будущего процветания. Страны, которые смогут это сделать, достигнут экономической независимости и окажутся в центре инноваций. Мы можем работать вместе, чтобы обеспечить нашим двум экономикам надежный доступ к критически важным минералам", - заявил госсекретарь США.

После заявлений визит госсекретаря США завершился, Рубио покинул Ереван.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания на армянской территории. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций госдепартамента США.