Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стал новый лидер военного крыла движения ХАМАС Мухаммед Уде.

"Мы атаковали сейчас лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Уде", - написал израильский премьер в соцсети X.

Информации о результатах израильского удара не поступало.

По словам Нетаньяху, глава военного крыла участвовал в организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

16 мая Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Он занял пост после того, как Израиль в мае 2025 года ликвидировал его предшественника Мухаммеда Синвара.