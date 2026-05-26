Поиск

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стал новый лидер военного крыла движения ХАМАС Мухаммед Уде.

В миреВ "Хезболле" заявили об ударах по израильским позициям на юге ЛиванаЧитать подробнее

"Мы атаковали сейчас лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Уде", - написал израильский премьер в соцсети X.

Информации о результатах израильского удара не поступало.

По словам Нетаньяху, глава военного крыла участвовал в организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

16 мая Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военного крыла движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Он занял пост после того, как Израиль в мае 2025 года ликвидировал его предшественника Мухаммеда Синвара.

Израиль сектор Газа ХАМАС Мухаммед Уде
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2338 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов