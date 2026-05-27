Поиск

Мусульмане отметят Курбан-байрам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мусульмане всего мира отметят в эту среду главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. При этом животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов. Две трети мяса жертвы следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

В Москве, Петербурге и других крупных городах России в связи с утренним намазом будут перекрыты улицы и изменится режим работы общественного транспорта. Что касается обряда жертвоприношения, то муфтияты заранее предупредили о недопустимости заклания животных вне мест, специально для этого отведенных. В частности, в столице это запрещено.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа - ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В этом году там собралось около полутора миллиона верующих.

Курбан-байрам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов