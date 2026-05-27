Мусульмане отметят Курбан-байрам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мусульмане всего мира отметят в эту среду главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. При этом животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов. Две трети мяса жертвы следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

В Москве, Петербурге и других крупных городах России в связи с утренним намазом будут перекрыты улицы и изменится режим работы общественного транспорта. Что касается обряда жертвоприношения, то муфтияты заранее предупредили о недопустимости заклания животных вне мест, специально для этого отведенных. В частности, в столице это запрещено.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа - ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В этом году там собралось около полутора миллиона верующих.