Кабмин Эстонии предложил сократить число родившихся в стране детей без гражданства

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило в четверг проект поправок к закону о гражданстве и другим связанным с ним законам с целью сокращения числа родившихся в стране детей без гражданства.

"Согласно проекту, ребенок без гражданства, родившийся в Эстонии и проживающий в республике, отныне будет приобретать эстонское гражданство, если хотя бы один из его родителей проживал в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет, а другой родитель также проживает в Эстонии на законных основаниях", - сообщила пресс-служба правительства.

Поправка положит конец ситуации, когда ребенок, родившийся в Эстонии, остается лицом без гражданства или с так называемым серым паспортом, потому что один из его родителей проживал в стране менее пяти лет.

Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Согласно данным статистики за 2025 год, гражданство Эстонии имеют 82% (1 123 000) жителей этой республикп, у 6% - гражданство России, 5% - гражданство Украины, 4% - неопределенное гражданство, 3% - гражданство какого-либо другого государства.

Ситуация с большим числом лиц без гражданства, в основном русскоговорящих жителей, неоднократно критиковалась в России, а также международными правозащитными организациями.

