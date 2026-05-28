Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе постепенного процесса милитаризации Японии нельзя исключать появления у страны ядерного оружия.

"Вы все наблюдаете, что идет постепенное движение по дальнейшей милитаризации Японии. И Япония двигается все дальше и дальше, отходит от тех документов и тех соглашений, точнее, обязательств, которые они взяли на себя, подписав акт капитуляции", - сказал Шойгу журналистам в ходе Международного форума по безопасности.

"Сегодня уже речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, о вооружении флота такими ракетами, и, конечно, это не может нас не волновать", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"С учетом того, что фактически мы сегодня живем в таком пространстве, где прекратили действия всякие законы и все договора о нераспространении ядерного оружия - Договор о стратегических наступательных вооружениях - то мы не можем исключать появление ядерного оружия, в том числе и в этом регионе", - заявил Шойгу.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются способствовать появлению "некоего подобия азиатского НАТО". "Этот закон уже внесен, когда он будет принят, мы не знаем, но само появление этого закона не может нас не настораживать", - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что эта тема поднималась в рамках форума по безопасности во время контактов со странами АСЕАН.