Израиль усиливает военные операции в Ливане за рекой Литани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израильские войска продвигаются по ливанской территории за рекой Литани, наращивают активность в особенности в районе города Набатия, сообщает в пятницу телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские подразделения движутся в направлении населенных пунктов Завтар-эш-Шаркия, Майфадун и Завтар-эль-Гарбия; эти районы находятся к юго-востоку от Набатии, второго по величине города на юге Ливана.

По информации Al Jazeera, наступление продолжается уже несколько дней, но за последние 24 часа замечен значительный рост активности. "Похоже, израильские войска пытаются прорвать вторую и третью линии обороны движения "Хезболла" и изолировать западную часть долины Бекаа от остальной южной части страны", - сообщает телеканал.

Буферную зону, которую называют зоной безопасности, Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана - вплоть до реки Литани. Изначально сообщалось, что зона будет действовать, пока боевики "Хезболлы" не прекратят угрожать израильской территории.

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие приступили к выполнению боевых заданий за пределами зоны безопасности. Также израильские войска наносили удары по городам Тир и Набатия.