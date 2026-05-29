Поиск

Израиль усиливает военные операции в Ливане за рекой Литани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Израильские войска продвигаются по ливанской территории за рекой Литани, наращивают активность в особенности в районе города Набатия, сообщает в пятницу телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские подразделения движутся в направлении населенных пунктов Завтар-эш-Шаркия, Майфадун и Завтар-эль-Гарбия; эти районы находятся к юго-востоку от Набатии, второго по величине города на юге Ливана.

По информации Al Jazeera, наступление продолжается уже несколько дней, но за последние 24 часа замечен значительный рост активности. "Похоже, израильские войска пытаются прорвать вторую и третью линии обороны движения "Хезболла" и изолировать западную часть долины Бекаа от остальной южной части страны", - сообщает телеканал.

Буферную зону, которую называют зоной безопасности, Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана - вплоть до реки Литани. Изначально сообщалось, что зона будет действовать, пока боевики "Хезболлы" не прекратят угрожать израильской территории.

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие приступили к выполнению боевых заданий за пределами зоны безопасности. Также израильские войска наносили удары по городам Тир и Набатия.

Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

 Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

 Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

 Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

 Минфин США пополнил антииранские санкционные списки восемью танкерами

Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 27 июня

Бессент заявил, что Трамп не пойдет на невыгодное соглашение с Ираном

Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене

 Глава Минфина США заявил, что санкции Трампа против РФ сильнее, чем были при Байдене
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов