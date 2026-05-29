Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Для России будут являться законными целями места, откуда будут запущены боевые дроны по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все места, откуда происходит прямая военная угроза России, являются законными целями", - сказал Путин в пятницу по итогам госвизита в Казахстан.

Так он ответил на вопрос, связанный с сообщениями о направлении в Латвию украинских операторов дронов для нанесения ударов по территории России и тем, как отреагирует на это РФ.

19 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что Украина не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ее вооруженным силам страны Балтии, беспилотники планируется запустить также с территории этих государств.

Как отметили в ведомстве, "несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции". "Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно", - уточнили там.

"В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс", - сообщили в СВР.

В службе добавили, что "современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА".

"Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия", - заявили тогда в СВР.