Специалисты Китая проинспектировали трех производителей отрубей в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Представители Главного таможенного управления Китая на этой неделе провели инспекции трех предприятий по производству, переработке и хранению кормовых пшеничных отрубей в РФ. Все они являются потенциальными экспортерами этой продукции на китайский рынок.

Как сообщает Россельхознадзор, это три компании Алтайского края – Топчихинский мелькомбинат, ЗАО "Алейскзернопродукт" и Табунский элеватор.

Кроме того, специалисты Китая в Барнауле и Москве ознакомились с работой подведомственных Россельхознадзору учреждений и лабораторий, занимающихся подтверждением соответствия зерна и продуктов его переработки импортным требованиям.

Итоги визита были подведены на переговорах в Москве.

Как сообщает Россельхознадзор, на них были достигнуты договоренности об обмене информацией по итогам инспекций алтайских производителей. Китайские коллеги также отметили высокий профессионализм сотрудников, уровень технической оснащенности лабораторий и эффективный фитосанитарный контроль. "Особенно китайских специалистов положительно впечатлили информационные системы Россельхознадзора, обеспечивающие полную прослеживаемость продукции", - говорится в сообщении.

Китай разрешил ввоз российских отрубей на свой рынок в ноябре 2025 года. Процесс допуска к поставкам конкретных предприятий предусматривает их инспектирование на соответствие требованиям страны-импортера.

