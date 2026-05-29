Минфин США ожидает решения Конгресса по проекту банкноты $250 с портретом Трампа

Скотт Бессент демонстрирует изображение предполагаемой банкноты с изображением президента Дональда Трампа
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США разрабатывает макет новой банкноты номиналом $250 с изображением президента Дональда Трампа и ожидает решения Конгресса о внесении изменений в действующее законодательство. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

По словам Бессента, действующие нормы запрещают размещать на валюте портреты живущих людей, однако на Капитолийском холме рассматривается законопроект, который предусматривает исключение для юбилейной серии к 250‑летию США.

Документ был внесён конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном и с февраля 2025 года находится в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Бессент подчеркнул, что Минфин действует на опережение, но будет оставаться строго в рамках закона.

Представитель Уилсона сообщил NBC News, что конгрессмен обсуждал продвижение законопроекта с председателем комитета Френчем Хиллом и получал поддержку со стороны Минфина и Белого дома. Источники в Республиканской партии отмечают, что документ получил предварительное согласование для проведения слушаний.

Если проект будет одобрен, банкнота станет частью более широкого пакета юбилейных инициатив. В марте ведомство уже объявило о включении подписи Трампа на новые серии бумажных денег - впервые для действующего президента.

Конгресс Минфин Дональд Трамп Скотт Бессент
