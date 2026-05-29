Хегсет обсудил с премьером Сингапура расширение присутствия ВМС и ВВС США в этой стране

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет в пятницу на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсудил расширение присутствия американских вооруженных сил в этой стране, сообщил Пентагон.

"29 мая министр обороны Пит Хегсет встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом и министром обороны Чан Чун Сином в рамках отдельных встреч на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре... Лидеры обсудили обстановку в сфере безопасности и реализацию ключевых обязательств по расширению ротационного размещения военно-морских и военно-воздушных сил США в Сингапуре", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "эти усилия соответствуют меморандуму о взаимопонимании 1990 года относительно использования Соединенными Штатами объектов в Сингапуре и способствуют сохранению мира в регионе".

Хегсет также подтвердил приверженность США поддержке повышения квалификации вооруженных сил Сингапура в Соединенных Штатах.

Глава Пентагона в пятницу в Сингапуре также встретился с генеральным секретарем и президентом Вьетнама То Ламом и министром национальной обороны генералом Фан Ван Зянгом для продвижения прогресса в отношениях между США и Вьетнамом, сообщил Пентагон.

В ходе встречи американский министр выразил признательность за решение Вьетнама присоединиться к Совету мира и направить войска и полицию в состав Международных сил стабилизации в Газе.

Главы военных ведомств США и Вьетнама обсудили возможности углубления сотрудничества в морской сфере, в том числе в области беспилотных технологий. Хегсет высоко оценил быструю военную модернизацию Вьетнама, которая укрепит его способность защищать свой суверенитет и общие интересы, отметили в Пентагоне. Кроме того, Хегсет подтвердил, что решение проблем, связанных с последствиями войны, остается приоритетом для США.

Глава Пентагона находится в Сингапуре с визитом для участия в ежегодном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" глав министерств обороны, представителей политической и деловой элиты Запада и Востока, который проходит с 29 мая по 31 мая.