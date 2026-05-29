Путин заявил о риске Армении потерять 14% ВВП из-за отмены льгот по линии ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения в случае выхода из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении. Как заявил президент РФ Владимир Путин, такими могут быть потери этой страны из-за разрыва отношений с ЕАЭС.

Ранее в пятницу по итогам Высшего Евразийского экономического совета Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление относительно планов Армении присоединиться к ЕС - с призывом провести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе. Также стороны договорились на следующем заседании ВЕЭС в декабре в Санкт-Петербурге рассмотреть доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС.

На пресс-конференции по итогам ВЕЭС в Астане Путин по просьбе журналистов привел предварительные оценки таких последствий.

"По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", - заявил глава российского государства.

Такой эффект, по его словам, даст потеря имеющихся у страны в ЕАЭС преференций.

"Первое - это доступ к большому и защищенному рынку всего ЕврАзЭС, и российского, и других стран. Беспошлинная торговля. Общие, как я уже сказал, технические и фитосанитарные нормы, это тоже доступ на рынок. Упрощенная логистика. (...) Низкие цены на энергоносители: 600 евро (за 1 тыс. куб. м - ИФ) в Европе и 150 с небольшим - сколько, я уж не помню, но несравнимая величина, - для Армении (...) Активное инвестирование. По данным банка ЕврАзЕС, накопленные инвестиции в Армению $4,9 млрд, из них 86% российского происхождения. Это без учета капиталов российского происхождения, то есть не впрямую из России: представители армянского бизнеса инвестируют фактически из России через третьи инструменты. То есть 86% - это не все, на самом деле это гораздо больше", - перечислил Путин, напомнив, что также участие в ЕАЭС дает Армении доступ на рынки стран, с которыми у союза есть соглашения о свободной торговле.

В соответствии с преференциями президент РФ перечислил и возможный ущерб от их потери.

"Первое, значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе - это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Продукция сельского хозяйства идёт на наш рынок, мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет (...). Затем это сокращение торговли услугами - туризм, транспортные услуги и так далее (...). Это дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ (...). Придётся перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно, это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских - сейчас действуют внутренние российские тарифы - на тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно не будет", - указал Путин, предложив Армении просчитать возможные потери прежде, чем принимать решение.