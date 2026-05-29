МИД Ирана отметил, что контакты с США пока не привели к договоренностям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская и иранская стороны продолжают взаимодействие, но пока не достигли окончательных договоренностей, заявили в пятницу в МИД Ирана.

"Обмен сообщениями продолжается, но окончательное соглашение пока не достигнуто", - приводит агентство "Тасним" слова представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива, Багаи сказал, что Иран и Оман должны отстаивать свои национальные интересы и обеспечивать свою безопасность.

"Иран и Оман должны создать механизмы, которые защитят их национальные интересы и безопасность, а также обеспечат безопасный проход судов по этому пути для всего международного сообщества", - указал представитель иранского ведомства.

Он добавил, что ни одна западная страна не должна говорить Ирану, что он "должен" делать при урегулировании споров с США. "Мы принимаем решения на основе интересов и прав иранской нации", - подчеркнул Багаи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану, призвав Иран открыть Ормузский пролив и обязаться не разрабатывать ядерное оружие. Трамп также отметил, что США в координации с Ираном будут извлекать обогащенный уран из-под завалов.