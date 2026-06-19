Сенаторы запросили у Пентагона данные о возможности поставок Украине Patriot

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по вооруженным силам запросил у Пентагона данные о возможности дополнительных поставок Украине зенитных ракет Patriot (PAC-3), сообщило издание The War Zone.

По его данным, комитет поручил министерству представить не позднее 1 октября 2026 года доклад, в котором оценивается способность поставок перехватчиков PAC-3 на Украину с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу доступности перехватчиков и влияния таких поставок на боеготовность вооруженных сил США и выполнения заказов союзников.

Пентагон отказался прокомментировать изданию запрос комитета, а также сообщить количество уже поставленных уже Украине перехватчиков, а также возможность увеличения их поставок.

В недавнем докладе Цeнтра стратегических и международных исследований (CSIS), посвященному серьезному истощения запасов вооружений США, говорится, что текущее производство PAC-3 "примерно соответствует базовому уровню в 650 перехватчиков в год, причем половина поставок приходится на Соединенные Штаты, а остальная часть - на союзников и партнеров".

По условиям контракта, заключенного в январе Пентагоном с компанией Lockheed Martin, она обязуется увеличить ежегодное производство противоракет Patriot до 2 тысяч единиц. "Однако поскольку закупки США за последнее десятилетие составляли в среднем 225 ракет в год, поставок за предыдущие годы будет недостаточно для полного возмещения расходов", - предупредил CSIS. "Для этого Соединенным Штатам придется дожидаться поставок 3,2 тысячи ракет Patriot, которые начнутся лишь в мае 2029 года", - отмечается в докладе.

По данным CSIS, в начале конфликта с Ираном на вооружении США находилось около 2,5 тысяч перехватчиков Patriot. В ходе него было израсходовано от 1060 до 1430 ракет.