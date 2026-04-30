В Пентагоне считают достаточным арсенал, оставшийся после обострения с Ираном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в комитете Сената по вооруженным силам, что, несмотря на большой расход боеприпасов во время боевых действий против Ирана, у Пентагона остается достаточный арсенал вооружений.

"Запасы боеприпасов находятся в действительно хорошем состоянии", - сказал он.

Как отмечали американские СМИ, это противоречит собственным внутренним оценкам американских военных, по которым война с Ираном значительно истощила глобальные запасы боеприпасов США и вынудила Пентагон в срочном порядке перебрасывать ракеты и другую технику на Ближний Восток из командований в Азии и Европе.

Центр стратегических и международных исследований CSIS считает, что боевые действия истощили значительную часть запасов критически важных боеприпасов США.

По оценкам CSIS, США израсходовали более 1000 крылатых ракет Tomahawk из имевшихся до операции 3100 и более 1000 ракет класса "воздух-земля" JASSM из имевшихся 4400, а также практически все баллистические ракеты PrSM, которые были в арсенале американской армии.

CSIS также указывает, что США использовали более 1000 зенитных ракет Patriot и сотни перехватчиков противоракетной обороны THAAD, а также корабельных противоракет SM-3 и SM-6 для отражения иранских атак на американские базы, боевые корабли и страны региона.