Пентагон разместил контракты на ускоренное производство недорогих ракет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пентагон достиг соглашений с рядом американских компаний на ускоренное производство тысяч недорогостоящих крылатых и гиперзвуковых ракет, следует из сообщения военного ведомства.

В частности, Министерство войны США заключило контракт с компаниями Anduril, CoAspire, Leidos, и Zone на производство 10 тыс. недорогостоящих крылатых ракет в рамках программы Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) в течение трех лет, начиная с 2027 года. Эти ракеты запускаются из контейнерных пусковых установок, их дальность действия - до 1 тыс. км. Стоимость каждой оценивается в несколько сотен тысяч долларов.

Эти средства должны стать дополнением к уже стоящим на вооружении дорогостоящим и трудоемким в производстве крылатым ракетам Tomahawk, стоимость которых достигает $1,8 млн, указало министерство.

Кроме того, Пентагон достиг отдельного соглашения с компанией Castelion на производство недорогих гиперзвуковых ракет наземного базирования Blackbeard. В рамках контракта, начиная с 2027 года, компания в течение двух лет ежегодно будет производить 500 таких ракет. Контракт может быть затем продлен еще на пять лет, а общее количество произведенных ракет составит 12 тыс.

Ракета способна развивать скорость 5 Махов, ее дальность составляет примерно 920 км. В качестве ракеты воздушного базирования она также может использоваться для оснащения боевых истребителей.

Как отмечает портал Military.com, Пентагон спешит закупить дешевые ракеты, поскольку боевые действия против Ирана истощили критические важные американские ракетные запасы и оказывает дополнительное давление на способность армии быстро восполнять дорогостоящее оружие.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), США израсходовали более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk из имевшихся до операции 3 тыс. 100 и более 1 тыс. ракет класса "воздух-земля" JASSM из имевшихся 4 тыс. 400, а также практически все баллистические ракеты PrSM, которые были в арсенале американской армии.

CSIS также указывает, что США использовали более 1 тыс. зенитных ракет Patriot, сотни перехватчиков противоракетной обороны THAAD, а также корабельных противоракет SM-3 и SM-6 для отражения иранских атак на американские базы, боевые корабли и страны Ближнего Востока.

Издание Air And Space Forces Magazine в этой связи отмечало, что на восполнение Соединенными Штатами боеприпасов, использованных в ходе операции против Ирана, уйдут годы даже с учетом рекордного оборонного бюджета Пентагона на 2027 финансовый год.