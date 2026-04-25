США израсходовали более 1000 Tomahawk и почти все PrSM за время операции против Ирана

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На восполнение Соединенными Штатами боеприпасов, использованных в ходе операции против Ирана, уйдут годы даже с учетом рекордного бюджета Пентагона на оборону, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Издание отмечает, что проект оборонного бюджета США на 2027-й год в размере $1,5 трлн был разработан до войны против Ирана и не покроет весь дефицит.

При этом указывается, что в ходе операции "Эпическая ярость" против Ирана американские боеприпасы расходовались в таких больших объемах, что вызвало опасения, что Пентагон уже начал тратить запасы оружия, необходимые ему для сдерживания угроз по всему миру.

Согласно бюджетным документам, в 2027-м финансовом году Пентагон запросил более $70 млрд на закупку ракет и авиабомб, в том числе $52,9 млрд на десяток наиболее "критически важных" видов боеприпасов.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, за шесть недель конфликта США атаковали более 13 тыс. целей и перехватили более 1,7 тыс. иранских баллистических ракет и беспилотников.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) (нежелательная организация в РФ) считает, что это истощило значительную часть запасов критически важных боеприпасов США.

По оценкам CSIS (нежелательная организация в РФ), США израсходовали более 1000 крылатых ракет Tomahawk из имевшихся до операции 3100 и более 1000 ракет класса "воздух-земля" JASSM из имевшихся 4400, а также практически все баллистические ракеты PrSM, которые были в арсенале американской армии.

CSIS (нежелательная организация в РФ) также указывает, что США использовали более 1000 зенитных ракет Patriot и сотни перехватчиков противоракетной обороны THAAD, а также корабельных противоракет SM-3 и SM-6 для отражения иранских атак на американские базы, боевые корабли и страны региона.

Хроника 28 февраля – 25 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
