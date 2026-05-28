Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На восполнение арсеналов ракетного оружия США, истощенных в ходе военного конфликта с Ираном, может потребоваться три года или больше, следует из обновленных данных американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Восполнение запасов некоторых типов ракет может занять всего год или два, например, высокоточных ударных ракет и ракет класса "воздух-поверхность", но на замену других, более совершенных видов вооружения может потребоваться гораздо больше времени, указывается в исследовании.

По оценкам CSIS, запасы зенитных ракет Patriot могут вернуться к довоенному уровню только к середине 2029 года. В ходе боевых действий против Ирана США использовали от 1060 до 1430 таких ракет.

К этому же сроку может быть восполнен арсенал противоракет системы THAAD (Terminal High Height Area Defense).

Замена крылатых ракет Tomahawk, одного из ключевых видов дальнобойного оружия, используемого американскими военными, займет больше всего времени. В ходе конфликта было применено более 1 тыс. таких боеприпасов, довоенные запасы могут быть восполнены не ранее начала 2031 года.

Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая 30 апреля на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, представил официальную версию, которая гласит, что на восполнение запасов, истощенных во время боевых действий против Ирана, могут потребоваться "месяцы или годы".

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон Иран США Patriot
