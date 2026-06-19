Трамп допустил возможность проведения операции по смене руководства Кубы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает возможной операцию в отношении Кубы, наподобие той, которая привела к захвату 3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Да, это возможно", - сказал он Axios в ответ на вопрос, может ли Вашингтон предпринять в отношении Кубы столь же стремительные действия, как в случае с Венесуэлой.

Он напомнил, что и Венесуэла и Куба располагаются близко к территории США, в отличие от Ирана.