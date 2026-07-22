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Суд в США начнет рассматривать дело Николаса Мадуро 1 июня 2027 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В США суд назначил на 1 июня 2027 года начало рассмотрения дела бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, обвиняемых в контрабанде наркотиков, сообщает AP.

Эту дату судья Элвин Хеллерстайн назначил с учетом позиций прокуратуры и защиты.

Мадуро и его жена с января содержатся в тюрьме в Нью-Йорке. Вины они не признают.

В начале 2026 года президент США Дональд Трамп инициировал военную операцию, в ходе которой из Венесуэлы вывезли президента Мадуро. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США.

Хроника 03 января – 22 июля 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Дональд Трамп США Венесуэла Элвин Хеллерстайн Силия Флорес Николас Мадуро
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Суд в США начнет рассматривать дело Николаса Мадуро 1 июня 2027 года

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