США будут добиваться экстрадиции Рауля Кастро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне сделают все возможное, чтобы доставить в США бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которому Минюст предъявил обвинения, заявил исполняющий обязанности американского генерального прокурора Тодд Бланш.

"Касаемо Кастро, как и любого другого человека, которому обвинение предъявлено за пределами страны, цель обвинения - а это не просто бумага - в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну в соответствии с законом и предоставить его правосудию. (...) Обычно мы это делаем через экстрадицию, работаем с международными партнерами", - заявил Бланш в интервью Fox News.

По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, - "экстремальный пример".

"Мы работаем не ради шоу. Нам действительно нужен Кастро здесь. (...) И мы сделаем все возможное, чтобы привезти его сюда", - подчеркнул Бланш.

Министерство юстиции США в минувшую среду обнародовало обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц. Им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Нermanos en rescate, учрежденной кубинскими экспатами в США.