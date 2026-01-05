Поиск

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину

Следующее слушание назначено на 17 марта

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на первых слушаниях по его делу в суде в Нью-Йорке не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я не виновен, я порядочный человек, президент своей страны", - передал слова Мадуро, сказанные в суде через переводчика, телеканал Fox News.

Также он отметил, что считает себя не подсудимым, а военнопленным. "Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня схватили в моем доме в Каракасе", - сказал Мадуро.

По данным ЭФЭ, Супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Первое слушание продлилось всего полчаса. Fox News информирует, что окружной судья Элвин Хеллерштейн распорядился оставить Мадуро и Флорес под стражей до следующего слушания, запланированного на 17 марта.

В США обвиняют Мадуро и его жену в преступлениях, связанных с наркоторговлей. Американские СМИ отмечают, что подсудимых могут приговорит к нескольким пожизненным тюремным срокам.

Николас Мадуро Каракас США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину

Адвокат Мадуро пока не планирует добиваться его освобождения под залог

Что произошло за день: понедельник, 5 января

Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

 Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Сын Мадуро уверен, что его отец вернется на родину

Колумбийский президент пообещал взять в руки оружие в ответ на угрозы Трампа

Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8066 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 79 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });