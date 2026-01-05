Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину

Следующее слушание назначено на 17 марта

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на первых слушаниях по его делу в суде в Нью-Йорке не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я не виновен, я порядочный человек, президент своей страны", - передал слова Мадуро, сказанные в суде через переводчика, телеканал Fox News.

Также он отметил, что считает себя не подсудимым, а военнопленным. "Я президент Венесуэлы, и я считаю себя военнопленным. Меня схватили в моем доме в Каракасе", - сказал Мадуро.

По данным ЭФЭ, Супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Первое слушание продлилось всего полчаса. Fox News информирует, что окружной судья Элвин Хеллерштейн распорядился оставить Мадуро и Флорес под стражей до следующего слушания, запланированного на 17 марта.

В США обвиняют Мадуро и его жену в преступлениях, связанных с наркоторговлей. Американские СМИ отмечают, что подсудимых могут приговорит к нескольким пожизненным тюремным срокам.