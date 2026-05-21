Поиск

Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Авианосец USS Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США, останется там на какое-то время на фоне кампании администрации Дональда Трампа по оказанию давления на кубинское правительство, сообщила The New York Times.

Как сообщил изданию информированный американский чиновник, администрация Трампа намерена использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители в качестве демонстрации силы, а не платформы для крупных военных операций, как это сделал авианосец USS Gerald Ford во время рейда спецназа с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.

Прибытие авианосца в южную часть Карибского бассейна произошло в тот же день, когда Минюст США обнародовал обвинения в адрес бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц, которым инкриминируются убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов.

Газета указывает, что большая часть военной мощи, которую Пентагон сосредоточил в Карибском бассейне для рейда против Мадуро, вскоре после его проведения покинула регион, чтобы стать основой американской военной мощи в войне против Ирана. По данным ВМС, на данный момент в регионе остается универсальный авианесущий десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.

Иран США Пентагон Рауль Кастро Карибское море Куба USS Nimitz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Иран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов