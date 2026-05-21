Авианосец USS Nimitz вошел в Карибское море на фоне давления Трампа на Кубу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Авианосец USS Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США, останется там на какое-то время на фоне кампании администрации Дональда Трампа по оказанию давления на кубинское правительство, сообщила The New York Times.

Как сообщил изданию информированный американский чиновник, администрация Трампа намерена использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители в качестве демонстрации силы, а не платформы для крупных военных операций, как это сделал авианосец USS Gerald Ford во время рейда спецназа с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.

Прибытие авианосца в южную часть Карибского бассейна произошло в тот же день, когда Минюст США обнародовал обвинения в адрес бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц, которым инкриминируются убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов.

Газета указывает, что большая часть военной мощи, которую Пентагон сосредоточил в Карибском бассейне для рейда против Мадуро, вскоре после его проведения покинула регион, чтобы стать основой американской военной мощи в войне против Ирана. По данным ВМС, на данный момент в регионе остается универсальный авианесущий десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.