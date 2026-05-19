США рассматривают возможность реализации военного сценария на Кубе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация начала рассматривать возможность ведения боевых действий против Кубы на фоне того, что санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове, пишет Politico.

"Настроение определенно переменилось. (...) Теперь с Ираном все пошло не так, а кубинцы оказались гораздо крепче, чем изначально предполагалось. Поэтому на повестке дня стоит вопрос о военных действиях, чего раньше не было", - приводит издание слова осведомленного источника.

Он отметил, что первоначальная идея властей США по Кубе "заключалась в том, что руководство слабо, и сочетание усиления санкций, фактически нефтяной блокады и явных военных побед в Венесуэле и Иране напугает кубинцев и заставит их пойти на сделку".

Издание обращает внимание, что это может привести к значительной эскалации в сравнении с ситуацией несколькими месяцами ранее, когда речь шла в основном об использовании экономического и дипломатического давления.

По данным газеты, американские военные рассматривают целый ряд вариантов, среди них - как единичный авиаудар, призванный запугать кубинские власти и заставить их пойти на уступки, так и наземное вторжение с целью свержения руководства острова.

Как сообщили источники, Южное командование ВС США провело несколько совещаний по планированию за последнюю неделю. При этом издание подчеркивает, что никаких действий в ближайшее время не предвидится.