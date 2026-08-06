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"Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управление

"Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управление
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащая главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну, будет передана в концессионное управление, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Компания ЭСА будет государственной собственностью, которая будет передана в концессионное управление", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

17 июня Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ходатайство правительства Армении по делу о национализации ЭСА.

В январе трибунал полностью отклонил ходатайство главы группы компаний "Ташир" Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации ЭСА. Компания принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited.

В марте Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны принятые ранее парламентом поправки, позволяющие провести национализацию ЭСА.

Бизнесмен Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. В октябре обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,3% голосов, став второй после партии Пашиняна политической силой, представленной в новом парламенте.

Армения Никол Пашинян Электрические сети Армении
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