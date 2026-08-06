Британия ввела санкции против Озон банка и еще пяти кредитных организаций из РФ

Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против Озон банка и еще пяти кредитных организаций: Росэксимбанка, банка "Центр-инвест", Реалист банка, банка Ставр и Телепорт банка, следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны.

Озон банк в июле был включен в санкционный список ЕС. Тогда представитель банка говорил "Интерфаксу", что санкции не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon, а сам Озон банк не участвует в капитале каких-либо компаний группы.

"У банка нет активов за рубежом, он не ведет операции за пределами страны, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому новые санкционные меры на Озон банк не повлияют", - отмечали в кредитной организации.