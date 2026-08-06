Трамп заявил об огромном запасе боеприпасов в США

Он пригрозил распространителям фейков о нехватке ракет долгими тюремными сроками

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране огромные запасы боеприпасов, и пригрозил распространителям слухов об их нехватке большими тюремными сроками.

"В США имеется огромное количество боеприпасов, особенно определенных типов", - написал он в Truth Social.

"В дополнении к этому, большие объемы производятся и поставляются Соединенным Штатам по мере необходимости. Оборонные компании строят максимальное в истории страны количество заводов и фабрик".

Тем, кто распространяет "предательские" фейки о нехватке вооружений, он пригрозил преследованием и долгими тюремными сроками.

The Washington Post со ссылкой два источника сообщила, что Трамп на полях совещания в Кэмп-Дэвиде 31 июля затребовал у военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном.

Трамп "обрушился" на главу Пентагона с требованием объяснить, почему его, по-видимому, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана. Президент заявил, что думал, что проблема с боеприпасами решена, сказали собеседники газеты, знакомые с содержанием этой беседы.

Нехватка боеприпасов, особенно управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков, стала одной из причин, почему Трамп в последние дни передумал наносить новые удары по Ирану, сказал один из источников издания.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала статью The Washington Post "фейковыми новостями".

"Этого никогда не было, и мы неоднократно сообщали об этом Washington Post", - сказала она и добавила, что Трамп "любит министра и считает, что он проделывает огромную работу".