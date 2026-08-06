Поиск

Японские военные сообщили о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военные КНДР в четверг произвели пуск снаряда, возможно, речь идет о баллистической ракете, сообщает в четверг NHK со ссылкой на японское Минобороны.

Японское оборонное ведомство проверяет, не угрожает ли полет объекта территории Японии. Телеканал напоминает, что это может быть шестой по счету пуск КНДР баллистической ракеты за этот год.

Агентство "Ренхап" передает, что южнокорейские военные тоже подтвердили факт пуска с территории КНДР снаряда неопознанного типа в сторону Японского моря.

КНДР Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британия ввела санкции против Озон банка и еще пяти кредитных организаций из РФ

 Британия ввела санкции против Озон банка и еще пяти кредитных организаций из РФ

"Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управление

 "Электросети Армении" станут госсобственностью и будут переданы в концессионное управление

Трамп заявил об огромном запасе боеприпасов в США

Что случилось этой ночью: четверг, 6 августа

Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу

 Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу

Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за нехватки боеприпасов

Пезешкиан назвал последние два года самыми сложными для Ирана со времен Исламской революции

 Пезешкиан назвал последние два года самыми сложными для Ирана со времен Исламской революции

Йеменские хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру в Аденском заливе

Трамп заявил, что предпочитает соглашение с Ираном, чтобы избежать жертв

 Трамп заявил, что предпочитает соглашение с Ираном, чтобы избежать жертв

Силы CENTCOM перехватили 48 торговых судов после возобновления блокады Ирана

 Силы CENTCOM перехватили 48 торговых судов после возобновления блокады Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10966 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3475 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов