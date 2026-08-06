Японские военные сообщили о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военные КНДР в четверг произвели пуск снаряда, возможно, речь идет о баллистической ракете, сообщает в четверг NHK со ссылкой на японское Минобороны.

Японское оборонное ведомство проверяет, не угрожает ли полет объекта территории Японии. Телеканал напоминает, что это может быть шестой по счету пуск КНДР баллистической ракеты за этот год.

Агентство "Ренхап" передает, что южнокорейские военные тоже подтвердили факт пуска с территории КНДР снаряда неопознанного типа в сторону Японского моря.