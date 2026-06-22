Президент Ирана посетит Пакистан

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Пакистан, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

"Поездка состоится завтра и, вероятно, будет однодневной", - сообщает агентство со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью канцелярии президента Хабиба Аббаси.

По его словам, целью поездки являются "контроль за выполнением решений предыдущих визитов, изучение возможностей расширения экономических связей между двумя странами и благодарность президента за усилия Пакистана по посредничеству между Ираном и США".

Пакистан, а также Катар, являются посредниками на переговорах между Ираном и США. Накануне в швейцарском Бюргенштоке состоялся первый раунд переговоров.

Ранее в понедельник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф положительно оценил итоги переговоров Ирана и США в Бюргенштоке, назвав их обнадеживающими.

"Дискуссии прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающие результаты, включая согласование плана действий по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, создание Комитета высокого уровня для осуществления политического надзора и начало технических переговоров", - написал Шариф в понедельник в соцсети Х.

"Я высоко оцениваю неизменную приверженность руководства как США, так и Ирана конструктивному взаимодействию и благодарю все братские и дружественные страны за неоценимую поддержку в продвижении этого исторического процесса", - добавил он.