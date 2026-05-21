Италия запросила санкций Евросоюза против израильского министра Бен-Гвира

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что запросил введения санкций Евросоюза против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за действия против участников гуманитарной флотилии для сектора Газа.

Итальянский министр написал в соцсети, что требует санкций "за неприемлемые действия, совершенные против флотилии, включая захват активистов в международных водах и преследования и унижения, которым они подвергались".

Запрос о санкциях последовал после публикации видео, на котором задержанные израильтянами активисты из гуманитарной "Глобальной флотилии Сумуд" стоят на коленях со связанными руками и опущенными к земле головами. Бен-Гвир размахивает над ними израильским флагом.

Представитель Европейской внешнеполитической службы 21 мая призвал правительство Израиля "обеспечить защиту и достойное обращение с этими активистами, включая нескольких граждан ЕС". Он призвал к скорейшему освобождению всех задержанных.

18 мая израильские военные начали операцию по перехвату флотилии в международных водах Средиземного моря примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Операция завершилась 19 мая, все суда флотилии были взяты под контроль. Всего было задержано 430 активистов из 39 стран.

Министерство иностранных дел Израиля 20 мая официально подтвердило задержание всех участников флотилии. Активистов доставили в израильский порт Ашдод.

"Глобальная флотилия "Сумуд" представляет собой международную гражданскую инициативу, запущенную в 2025 году коалицией пропалестинских организаций. Ее заявленная цель - прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к сложной для населения ситуации в анклаве. Израиль перед задержанием предупреждал участников инициативы "Глобальная флотилия Сумуд", чтобы они сменили курс.