В ЕС возмутились обращением Израиля с задержанными активистами "Глобальной флотилии Сумуд"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе вызвало возмущение то, как в Израиле обращаются с задержанными активистами "Глобальной флотилии Сумуд", направлявшейся к берегам сектора Газа с гуманитарной миссией.

"Обращение с активистами флотилии, показанное на видео, распространенном министром (национальной безопасности Израиля Итамаром) Бен-Гвиром, совершенно неприемлемо, как на это также указывают его собственные коллеги по правительству", - говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе подчеркивается, что "каждый задержанный должен получать безопасное, достойное обращение в соответствии с международным правом".

"Мы призываем правительство Израиля обеспечить защиту и достойное обращение с этими активистами, включая нескольких граждан ЕС. Мы призываем к скорейшему освобождению всех задержанных", - заявил представитель ЕВС.

18 мая израильские военные начали операцию по перехвату флотилии в международных водах Средиземного моря примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Операция завершилась 19 мая, все суда флотилии были взяты под контроль, всего было задержано 430 активистов из 39 стран.

Министерство иностранных дел Израиля 20 мая официально подтвердило задержание всех участников флотилии. Активистов доставили в израильский порт Ашдод.

Министр национальной безопасности Бен-Гвир разместил в соцсети X кадры, на которых видно, как активисты флотилии стоят на коленях со связанными за спиной руками и опущенными к полу головами. При этом Бен-Гвир ходил между задержанными с израильским флагом и кричал: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева".

"Глобальная флотилия "Сумуд" представляет собой международную гражданскую инициативу, запущенную в 2025 году коалицией пропалестинских организаций. Ее заявленная цель - прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к сложной для населения ситуации в анклаве. Израиль перед задержанием предупреждал участников инициативы "Глобальная флотилия Сумуд", чтобы они сменили курс.