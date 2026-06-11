США применили "Томагавки" для ударов по Ирану в ночь на четверг

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы в ходе ударов по Ирану в четверг применяли крылатые ракеты Tomahawk, которыми оснащены эсминцы, находящиеся в Аравийском море, следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Командование опубликовало видео пуска таких ракет с эсминца USS Michael Murphy, который находится в составе американской корабельной группировки в Аравийском море к юго-востоку от Ирана.

Согласно данным информационной службы Военно-морского института США, в настоящее время в распоряжении CENTCOM находится 14 ракетных эсминцев. Каждый корабль может нести в зависимости от комплектации вооружений по меньшей мере 32 крылатые ракеты Tomahawk морского базирования с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News упомянул, что в ходе нанесения ударов по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители для поражения систем ПВО. По его словам, цели находились на побережье Ирана в Персидском заливе, а некоторые на удалении 65 км от Тегерана.

Как сообщили в CENTCOM, в ходе операции американские вооруженные силы "нанесли удары по иранским военным средствам воздушного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей территории Ирана. Корпус морской пехоты, ВВС и ВМС США выпустили высокоточные боеприпасы по иранским целям, представлявшим угрозу для американских войск и международных торговых судов, следующих транзитом через региональные воды".

В ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению CENTCOM, удары наносились "в целях самообороны" и представляли собой "ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

По данным иранских СМИ, мощные взрывы произошли в шести районах страны.

Центральный штаб иранских вооруженных сил и Корпус стражей исламской революции заявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов.