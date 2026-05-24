США приостановили поставки крылатых ракет "Томагавк" в Японию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приостановили на неопределенный срок поставку сотен крылах ракет Tomahawk в Японию, сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, причиной является острая нехватка этих ракет в американских вооруженных силах, возникшая в результате военных действий против Ирана.

Источники сообщили, что министр войны США Пит Хегсет уведомил министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми о приостановке поставок в ходе телефонного разговора еще в начале мая.

"Несмотря на неоднократные обещания высокопоставленных чиновников американской администрации о том, что они будут отдавать приоритет Азии, Пентагон теперь отдает приоритет Ближнему Востоку", - сказал изданию эксперт по азиатской безопасности Американского института предпринимательства Зак Купер.

"Учитывая длительные сроки производства боеприпасов, азиатские союзники и партнеры будут продолжать ощущать последствия войны с Ираном еще долго после ее окончания", - добавил он.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), США израсходовали более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk из имевшихся до начала операции 3 тыс. 100.

Издание Air And Space Forces Magazine в этой связи отмечало, что на восполнение Соединенными Штатами боеприпасов, использованных в ходе операции против Ирана, уйдут годы даже с учетом рекордного оборонного бюджета Пентагона на 2027 финансовый год.

Пентагон США Иран Япония
