США вновь пытаются убедить курдов интегрироваться в правительственные структуры Сирии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США после достижения соглашения с Ираном вновь пытаются убедить сирийских курдов пойти на компромисс с Дамаском, сообщает в четверг The National со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что США возобновили давление на курдов в Сирии с целью ускорить их включение в органы власти в то время, как Вашингтон после соглашения с Ираном по прекращению боевых действий возвращается к другим региональным вопросам", - сообщает издание.

Так, во вторник в Эрбиле (Ирак) прошла встреча посла США в Турции и спецпосланника по Сирии Тома Баррака и главы возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) Мазлума Абди. Также на встречу прибыли глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани и его тесть, влиятельный политик Масуд Барзани.

Они обсуждали выполнение заключенного СДС и Дамаском в январе соглашения, которое положило конец боям правительственных сил и СДС. Однако камнем преткновения остаются реинтеграция удерживаемой СДС территории в провинции Эль-Хасеке, судьба тысяч бойцов, не вступивших в сирийскую армию, квота для курдов в органах власти, распределение прибыли от продажи нефти. Сирийские нефтяные месторождения располагаются преимущественно в Эль-Хасеке.

По словам сирийского источника, США хотят подчинения СДС Дамаску. Ранее в том числе под давлением США СДС отступили со значительных территорий в Сирии, уступив там власть Дамаску. Однако под контролем СДС остаются главные залежи нефти и газа, мощности по генерации электроэнергии; в то же время основное население данных районов - арабское, а не курдское.

Другой курдский источник сказал, что в руководстве СДС ожидают наращивание давления США в предстоящие недели, поскольку США хотели бы задействовать власти Сирии против проиранских групп в Ираке и Ливане.

В свою очередь неназванный сирийский политик заявил изданию, что СДС противятся включению в состав вооруженных сил Сирии, поскольку курдских бойцов предполагается рассредоточить по разным подразделениям, а не оставить их отряды на северо-востоке, где они могли бы защитить свое этноконфессиональное меньшинство. Также курдов не устраивает, что новый курдский губернатор Эль-Хасеке будет в основном номинальной фигурой, а реальные полномочия сконцентрирует у его заместителя - араба по происхождению.

Политик отметил, что СДС отправили свою команду в Дамаск для координации с сирийскими военными контртеррористической борьбы . Также тысячи курдов из числа перемещенных лиц вернулись в свои дома в приграничные с Турцией районы, открыты контролируемые сирийским правительством дороги в курдские районы.